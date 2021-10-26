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Азмун признан лучшим игроком 12-го тура Тинькофф РПЛ по версии WhoScored

11:13
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Портал WhoScored представил символическую сборную 12-го тура Тинькофф РПЛ.

Лучшим игроком тура стал форвард «Зенита» Сердар Азмун, оформивший дубль в матче со «Спартака» (7:1).

Сборная 12-го тура Тинькофф РПЛ: Гиорги Шелия («Ахмат»), Тонни де Вильена («Краснодар»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Тин Едвай («Локомотив»), Денис Терентьев («Ростов»), Вячеслав Грулёв («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Арсена Захарян («Динамо»), Андрей Мостовой («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»), Сердар Азмун («Зенит»).

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