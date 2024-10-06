Салихова: «Мартинс и Николсон в очередной раз спасают Амарала»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала игру Кристофера Мартинса и Шамара Николсона в матче с «Ростовом» (3:0) в 11-м туре РПЛ.

«Приклубные блогеры пели, что Мартинса и Николсона надо продать в первую очередь обязательно. Видимо, под еще пару игроков из «Ференцвареша». А они в очередной раз спасают Амарала. Сколько он еще будет выезжать на работе предыдущих спортивных директоров?» — цитирует Салихову Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, обойдя ЦСКА, у которого 17 баллов и еще один матч в запасе. «Ростов» (12 очков) сохраняет девятое место. Команда Валерия Карпина не забивает в четвертом матче РПЛ подряд.