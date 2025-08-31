Источник: ЦСКА близок к подписанию Хенделя из «Витории Гимарайнш»

Полузащитник «Витории Гимарайнш» Томаш Хендель близок к переходу в ЦСКА, сообщает O Jogo.

По сведениям источника, армейцы находятся в финальной стадии подписания контракта с 24-летним португальцем. Сумма трансфера составит 6 миллионов евро плюс бонусы.

В сезоне-2024/25 Хендель провел 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.