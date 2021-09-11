«Зенит» — «Ахмат»: Крицюк дебютирует в составе хозяев, Малком и Клаудиньо остались в запасе
Стали известны составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе хозяев дебютирует вратарь Станислав Крицюк, который перешел в команду из португальского «Жил Висенте» 2 сентября.
Отметим, что среди запасных «Зенита» присутствуют бразильцы Малком и Клаудиньо, которым изначально было запрещено принимать участие в игре из-за запрета ФИФА. Сегодня, 11 сентября стало известно, что запрет на участие в матче против «Ахмата», а также в игре против «Челси» в Лиге чемпионов был снят.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулев, Ловрен, Кравцов, Клаудиньо, Малком, Кузнецов.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Уткин, Харин, Полярус, Конате.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Быстров, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Адуев, Кадыров, Архипов, Себаи.
Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится сегодня, 11 сентября, начало — в 16.30 (мск).
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