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«Локомотив» — «Краснодар»: все голы матча

20:03
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«Локомотив» играет с «Краснодаром» в матче 16-го тура премьер-лиги. Голом в составе железнодорожников отметился хавбек Гжегож Крыховяк, у «быков» отличился форвард Маркус Берг.

41-я минута, гол Крыховяка

45+2-я минута, гол Берга

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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