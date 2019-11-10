«Локомотив» — «Краснодар»: все голы матча
20:03
«Локомотив» играет с «Краснодаром» в матче 16-го тура премьер-лиги. Голом в составе железнодорожников отметился хавбек Гжегож Крыховяк, у «быков» отличился форвард Маркус Берг.
41-я минута, гол Крыховяка
? Шестой гол Гжегожа Крыховяка в текущем сезоне РПЛ!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 10, 2019
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45+2-я минута, гол Берга
? Маркус Берг забивает свой четвертый гол в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 10, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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