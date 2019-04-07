"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в Москве, отрыв питерцев от "Краснодара" - четыре очка

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче 22-го тура премьер-лиги (1:1). В составе петербуржцев отличился защитник Ярослав Ракицкий, забивший гол прямым ударом со штрафного. У москвичей забитым мячом отметился защитник Владислав Игнатьев - гол был забит после рикошета от спины форварда сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси.

"Зенит" набрал 45 очков и остался на 1-м месте в турнирной таблице. "Локо" с 39 баллами расположился на 4-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:1 (0:0)

Голы: Ракицкий, 54 (0:1). Игнатьев, 61 (1:1).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус (Хеведес, 84), Ал.Миранчук, Баринов, Крыховяк, Ант.Миранчук, Кварацхелия (Фернандеш, 46), Эдер (Смолов, 69).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников (Анюков, 46), Иванович, Ракицкий, Жирков, Ригони (Мак, 79), Оздоев, Барриос, Дриусси (Эрнани, 89), Дзюба, Азмун.

Предупреждения: Эдер, 14. Кварацхелия, 39. Ригони, 49. Чорлука, 53. Оздоев, 62. Рыбус, 79. Ант.Миранчук, 82. Барриос, 89.

Судьи: Иванов. Березнев, Усачев (все - Ростов-на-Дону).

7 апреля. Москва. Стадион "РЖД Арена".

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