Агент Зайнутдинова не может связаться с футболистом два дня. Игрок ЦСКА, предположительно, находится в Казахстане
15:10
Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, который сейчас предположительно находится на отдыхе в Казахстане, рассказал «СЭ» о проблемах со связью с футболистом.
«Не могу связаться с Бактиером два дня! Говорили последний раз во вторник вечером», — сказал Новиков «СЭ».
Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят масштабные протесты, на всей территории страны введен режим ЧП (чрезвычайного положения), а также наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.
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