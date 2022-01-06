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Агент Зайнутдинова не может связаться с футболистом два дня. Игрок ЦСКА, предположительно, находится в Казахстане

15:10
Бактиер Зайнутдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бактиер Зайнутдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, который сейчас предположительно находится на отдыхе в Казахстане, рассказал «СЭ» о проблемах со связью с футболистом.

«Не могу связаться с Бактиером два дня! Говорили последний раз во вторник вечером», — сказал Новиков «СЭ».

Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят масштабные протесты, на всей территории страны введен режим ЧП (чрезвычайного положения), а также наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.

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Карен Саркисян все материалы автора

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