«Локомотив» встретится с «Химками» в матче чемпионата России

«Локомотив» примет «Химки» в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 декабря. Игра пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Локомотива» и «Химок» покажет канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru на платной основе, трансляция начнется за 10 минут до игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Химки». Ключевые события игры можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В матче первого круга 19 октября химчане обыграли железнодорожников со счетом 2:0. В групповом турнире Кубке России «Локомотив» победил «Химки» в обеих встречах.

В 16 турах РПЛ «Локомотив» набрал 34 очка, а «Химки» — 13.