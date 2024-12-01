Гасилин — о Соболеве: «Он один из самых мастеровитых игроков России, мастодонт с паспортом»
Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» поддержал форварда сине-бело-голубых Александра Соболева.
«Соболев пришел в «Зенит» игроком состоявшимся, игроком сборной и одним из лучших бомбардиров «Спартака». Не стоит забывать, что Саше всего лишь 27 лет. Он один из самых мастеровитых игроков России, мастодонт с паспортом. Почему у него тогда не получается? Это момент психологии. К сожалению, у нападающих бывают такие периоды. Ему нужно забить парочку и тогда пойдет. Мне искренне хочется, чтобы Соболев пошел по стопам Дзюбы, который много раз доказывал, уходя в различные аренды. Либо как Вова Быстров, который тоже переходил из «Спартака» в «Зенит». Но своей игрой всегда разворачивал мнения болельщиков в свою сторону. Надеюсь, Соболев докажет свою состоятельность и будет лучшей версией самого себя», — сказал Гасилин «СЭ».
27-летний футболист в августе 2024 года перешел в «Зенит» из «Спартака», подписав с петербургским клубом контракт по схеме «3+1». В текущем сезоне Соболев забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах за сине-бело-голубых.
Дарик Агаларов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3