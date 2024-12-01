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Сегодня, 13:13

Гасилин — о Соболеве: «Он один из самых мастеровитых игроков России, мастодонт с паспортом»

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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» поддержал форварда сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Соболев пришел в «Зенит» игроком состоявшимся, игроком сборной и одним из лучших бомбардиров «Спартака». Не стоит забывать, что Саше всего лишь 27 лет. Он один из самых мастеровитых игроков России, мастодонт с паспортом. Почему у него тогда не получается? Это момент психологии. К сожалению, у нападающих бывают такие периоды. Ему нужно забить парочку и тогда пойдет. Мне искренне хочется, чтобы Соболев пошел по стопам Дзюбы, который много раз доказывал, уходя в различные аренды. Либо как Вова Быстров, который тоже переходил из «Спартака» в «Зенит». Но своей игрой всегда разворачивал мнения болельщиков в свою сторону. Надеюсь, Соболев докажет свою состоятельность и будет лучшей версией самого себя», — сказал Гасилин «СЭ».

27-летний футболист в августе 2024 года перешел в «Зенит» из «Спартака», подписав с петербургским клубом контракт по схеме «3+1». В текущем сезоне Соболев забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах за сине-бело-голубых.

Дарик Агаларов

Александр Соболев
Алексей Гасилин
ФК Зенит
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«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

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