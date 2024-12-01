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Сегодня, 12:57

«Локомотив» — «Химки»: Пиняев и Джикия сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Химок» на матч 17-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Батраков, Пиняев, Севикян, Сарвели, Воробьев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Тикнизян, Самошников, Морозов, Погостнов, Тимофеев, Салтыков, Карпукас, Раков.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Голубович, Ориньо, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный, Руденко.

Запасные: Обухов, Степанов, Гусейнов, Анджелкович, Магомедов, Берковский, Оздоев, Абдуллахи, Карредера, Панченко, Садыгов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Химки».

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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