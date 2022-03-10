Президент «Урала» объяснил приостановление контрактов с двумя легионерами

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил «СЭ» приостановление контрактов с грузинскими игроками Лукой Цулукидзе и Лукой Гагнидзе.

«Два молодых грузина приостановили контракты, потому что у них проблемы. Но они у нас не играли. Один из них ни одной игры не сыграл, второй больной, сыграл в конце прошлого сезона, в этом не играл», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее, 7 марта, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение позволить иностранным игрокам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостановить действие контрактов.

После 20 туров Тинькофф РПЛ «Урал» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.