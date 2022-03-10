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Сегодня, 19:36

Президент «Урала» объяснил приостановление контрактов с двумя легионерами

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил «СЭ» приостановление контрактов с грузинскими игроками Лукой Цулукидзе и Лукой Гагнидзе.

«Два молодых грузина приостановили контракты, потому что у них проблемы. Но они у нас не играли. Один из них ни одной игры не сыграл, второй больной, сыграл в конце прошлого сезона, в этом не играл», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее, 7 марта, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение позволить иностранным игрокам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостановить действие контрактов.

После 20 туров Тинькофф РПЛ «Урал» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

ФК Урал
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 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
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 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
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 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

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 17 1 7
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