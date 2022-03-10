Ринат Дасаев пожелал удачи Карпину в «Ростове»
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».
«Можно похвалить, что Валерий Георгиевич хочет работать. Карпин хороший специалист — в этом никто не сомневается. Хочется пожелать ему только удачи в «Ростове». Любому тренеру надо работать. Мы же не знаем, до каких пор продлится ситуация в мире и с отстранением сборной России. Будет ли играть сборная? Никто не знает. Положение тяжелое», — приводит слова Дасаева «Чемпионат».
Ранее, 10 марта, Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».
Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. В «Ростове» Карпин работал с 2017 по 2021 год. Изначально планировалось, что полгода он будет совмещать работу, но 2 августа тренер объявил об уходе из клуба.
«Ростов» занимает 14-е место в Тинькофф РПЛ после 20 туров.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7