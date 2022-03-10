Ринат Дасаев пожелал удачи Карпину в «Ростове»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

«Можно похвалить, что Валерий Георгиевич хочет работать. Карпин хороший специалист — в этом никто не сомневается. Хочется пожелать ему только удачи в «Ростове». Любому тренеру надо работать. Мы же не знаем, до каких пор продлится ситуация в мире и с отстранением сборной России. Будет ли играть сборная? Никто не знает. Положение тяжелое», — приводит слова Дасаева «Чемпионат».

Ранее, 10 марта, Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».

Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. В «Ростове» Карпин работал с 2017 по 2021 год. Изначально планировалось, что полгода он будет совмещать работу, но 2 августа тренер объявил об уходе из клуба.

«Ростов» занимает 14-е место в Тинькофф РПЛ после 20 туров.