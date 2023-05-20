«Локомотив» — «Факел»: Камано по вине судьи избежал дисквалификации и сыграет с «Динамо»
На 16-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Факел» (1:0) арбитр Алексей Амелин ошибочно не вынес предупреждение Франсуа Камано, который выпрашивал желтую карточку для Хызыра Аппаева.
Железнодорожник дважды подходил к арбитру и характерным жестом показывал, что тот должен сделать в отношении воронежского футболиста. Но Амелин никак не отреагировал.
Франсуа Камано выпрашивает желтую карточку для Аппаева.
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Для Камано предупреждение стало бы четвертым в чемпионате — он заработал бы автоматическую дисквалификацию и пропустил бы игру 29-го тура с «Динамо».
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|
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|
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|
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|Пари НН
|27
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|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
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|25-59
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|
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|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
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|
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Федор Чалов
ЦСКА
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|П
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Эдуард Сперцян
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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