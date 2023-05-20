Агент Бальде заявил, что попросил футболиста забить гол ЦСКА

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что ждет гола от сенегальца в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Перед матчем с ЦСКА Бальде чувствует себя хорошо. Он очень счастлив и целеустремлен. Я попросил его забить гол в матче против ЦСКА. Давайте надеяться, что у него получится», — приводит слова Пасторелло Metaratings.ru.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.