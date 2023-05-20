Михаил Галактионов рассказал о состоянии Артема Дзюбы и Станислава Магкеева

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии Артема Дзюбы и Станислава Магкеева.

«Магкееву назначена операция на следующей неделе. Дзюбе не хватило немножечко времени восстановиться. Надеемся, что к «Динамо» будет готов», — сказал Галактионов.

24-летний Магкеев получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

34-летний Дзюба пропустил два матча РПЛ из-за повреждения.