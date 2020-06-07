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«Локомотив» — «Динамо»: Панченко открыл счет

18:09
Матч &quot;Локомотив&quot; - &quot;Динамо&quot;. Фото ФК "Локомотив"
Матч &quot;Локомотив&quot; - &quot;Динамо&quot;. Фото ФК "Локомотив"
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В настоящее время «Локомотив» и «Динамо» проводят контрольный матч. Игра проходит за закрытыми дверями по просьбе железнодорожников.

В самом начале второго тайма бело-голубые открыли счет. Артур Юсупов выбросил мяч из аута на линию штрафной, Кирилл Панченко подхватил мяч и точно пробил в угол ворот Никиты Медведева.

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