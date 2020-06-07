«Локомотив» — «Динамо»: Панченко открыл счет
18:09
В настоящее время «Локомотив» и «Динамо» проводят контрольный матч. Игра проходит за закрытыми дверями по просьбе железнодорожников.
В самом начале второго тайма бело-голубые открыли счет. Артур Юсупов выбросил мяч из аута на линию штрафной, Кирилл Панченко подхватил мяч и точно пробил в угол ворот Никиты Медведева.
50 ГОООООООЛЛЛЛ!!! ПАНЧЕНКО!!! Стандартный аут, Юсупов отдаёт на линию штрафной Панченко, который оттуда стреляет точно в угол. Медведев дотянулся, но и только #ЛокоДинамо 0:1— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 7, 2020
Опрос
проголосовало: 6781Все опросы
Германия вернулась. Какой из чемпионатов вы ждете больше всего?
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...