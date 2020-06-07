В настоящее время «Локомотив» и «Динамо» проводят контрольный матч. Игра проходит за закрытыми дверями по просьбе железнодорожников.

В самом начале второго тайма бело-голубые открыли счет. Артур Юсупов выбросил мяч из аута на линию штрафной, Кирилл Панченко подхватил мяч и точно пробил в угол ворот Никиты Медведева.