«Локомотив» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Локомотив» и «Динамо» проведут матч в 21-м туре чемпионата России в субботу, 15 марта. Игра на «РЖД Арене» в Москве начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби в Черкизове. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Динамо» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляция дерби организована на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 19.00, за полчаса до стартового свистка. Кроме того, смотреть игру из федерального телеэфира можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)

В чемпионате России-2024/25 «Локомотив» набрал 37 очков в 20 турах и расположился на пятом месте в турнирной таблице. У московского «Динамо» — 39 очков и четвертая строчка.

Железнодорожники в предыдущем туре сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а бело-голубые — победили махачкалинское «Динамо» (4:0).