«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд

«Ростов» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 16.30 мск.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелёхин, Чистяков, Семенчук, Миронов, Щетинин, Кучаев, Мохеби, Роналдо, Сулейманов

«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Барко, Фернандеш, Маркиньос, Угальде.