«Локомотив» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн видео

«Локомотив» и «Динамо» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России в пятницу, 1 мая. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию московского дерби. Следить за основными событиями и результатом игры «Локомотив» — «Динамо» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«Локомотив» находится на третьем месте в чемпионате России, набрав 49 очков. «Динамо» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы с 38 очками. В предыдущем туре железнодорожники проиграли «Крыльям Советов» (0:2), а динамовцы с тем же счетом победили «Сочи».