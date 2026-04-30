В махачкалинском «Динамо» оценили вклад главы Дагестана Меликова в развитие футбола в регионе

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу в республике.

«Сергей Алимович всегда был близок к спорту. Построил немало школ, реализовал немало проектов. Главное направление, на котором сконцентрировались — это развитие футбола в регионе. Много площадок было построено, выросло число занимающихся этим видом спорта. Было подписано четырехстороннее соглашение с РФС, строится центр РФС недалеко от аэропорта. Работа сделана большая. Мы в любом случае будем продолжать заниматься развитием. Надеюсь, что взаимопонимание будет и с новым главой республики», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее в четверг, 30 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что Меликов покинет пост главы республики Дагестан и перейдет на другую работу.