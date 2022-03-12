«Локомотив» — ЦСКА: Кухта выйдет в основном составе, Заболотный остался в запасе

«Локомотив» в рамках 21-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле примет ЦСКА. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Керк, Кухта, Изидор.

Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Черный, Рыбчинский, Тикнизян, Марадишвили, Борисенко, Петрович, Зинович.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Гбамен, Мухин, Медина, Карраскаль, Языджи.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Набакин, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Дзагоев, Яковлев, Эджуке, Заболотный.