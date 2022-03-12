Стукалов о моратории на вылет из РПЛ: «У меня есть задача — команда «Уфа»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:0).
— Ответственность за результат немного давит в любом случае на ребят. Все хотят эту ситуацию переломить. По самоотдаче у меня ни к кому вопросов нет, все старались и бились. Считаю, что мы должны были выиграть этот матч. К сожалению, мы не забили свои моменты то, что там пенальти, не пенальти это не мой вопрос, но осадок есть от этой ничьи.
— Ради чего играет команда с учетом последних новостей, связанных с мораторием на вылет команд в ФНЛ?
— Во-первых, этого решения нет. Как решат? — Никто не знает. Поэтому мы находимся в той ситуации, когда нам надо выходить из зоны вылета. Не знаю, пока это все это домыслы, какие-то разговоры. У нас в каждом матче задача выигрывать и все.
— Как вы сами относитесь к этому мораторию?
— Я не хочу участвовать в этом диалоге только по одной простой причине, что есть органы, которые принимают эти решения, моя задача — тренировать. Не хочу смотреть на месяц вперед или еще через какой-то период. У меня есть задача — команда «Уфа», задача с ней работать и добиваться результата. Как будет проходить заседание исполкома — это уже не мой вопрос, но все прекрасно все понимают, какая ситуация сейчас сложилась.
— Оцените новичков, которые пришли в зимнее трансферное окно.
— Могу сказать, что все ребята, которые пришли, я всеми доволен, с точки зрения их отношения к делу — это первое! Считаю, что команда стала сильнее в любом случае, понятно, что для адаптации нужно какое-то время и это не две игры на сборах. Мы видели сегодня и Тьяго в деле, видели Ортиса который выходил, и Кабутова, который во втором тайме вышел и обострил, отдал две передачи: один раз Агаларову, второй раз на Мрзляка, на дальнюю штангу, где можно было забивать. Все футболисты влились, и я уверен, что они помогут нам.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|- : -
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7