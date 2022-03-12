Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:0).

— Ответственность за результат немного давит в любом случае на ребят. Все хотят эту ситуацию переломить. По самоотдаче у меня ни к кому вопросов нет, все старались и бились. Считаю, что мы должны были выиграть этот матч. К сожалению, мы не забили свои моменты то, что там пенальти, не пенальти это не мой вопрос, но осадок есть от этой ничьи.

— Ради чего играет команда с учетом последних новостей, связанных с мораторием на вылет команд в ФНЛ?

— Во-первых, этого решения нет. Как решат? — Никто не знает. Поэтому мы находимся в той ситуации, когда нам надо выходить из зоны вылета. Не знаю, пока это все это домыслы, какие-то разговоры. У нас в каждом матче задача выигрывать и все.

— Как вы сами относитесь к этому мораторию?

— Я не хочу участвовать в этом диалоге только по одной простой причине, что есть органы, которые принимают эти решения, моя задача — тренировать. Не хочу смотреть на месяц вперед или еще через какой-то период. У меня есть задача — команда «Уфа», задача с ней работать и добиваться результата. Как будет проходить заседание исполкома — это уже не мой вопрос, но все прекрасно все понимают, какая ситуация сейчас сложилась.

— Оцените новичков, которые пришли в зимнее трансферное окно.

— Могу сказать, что все ребята, которые пришли, я всеми доволен, с точки зрения их отношения к делу — это первое! Считаю, что команда стала сильнее в любом случае, понятно, что для адаптации нужно какое-то время и это не две игры на сборах. Мы видели сегодня и Тьяго в деле, видели Ортиса который выходил, и Кабутова, который во втором тайме вышел и обострил, отдал две передачи: один раз Агаларову, второй раз на Мрзляка, на дальнюю штангу, где можно было забивать. Все футболисты влились, и я уверен, что они помогут нам.