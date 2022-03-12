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Сегодня, 17:53

Стукалов о моратории на вылет из РПЛ: «У меня есть задача — команда «Уфа»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал результат матча с «Нижним Новгородом»
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:0).

— Ответственность за результат немного давит в любом случае на ребят. Все хотят эту ситуацию переломить. По самоотдаче у меня ни к кому вопросов нет, все старались и бились. Считаю, что мы должны были выиграть этот матч. К сожалению, мы не забили свои моменты то, что там пенальти, не пенальти это не мой вопрос, но осадок есть от этой ничьи.

— Ради чего играет команда с учетом последних новостей, связанных с мораторием на вылет команд в ФНЛ?

— Во-первых, этого решения нет. Как решат? — Никто не знает. Поэтому мы находимся в той ситуации, когда нам надо выходить из зоны вылета. Не знаю, пока это все это домыслы, какие-то разговоры. У нас в каждом матче задача выигрывать и все.

— Как вы сами относитесь к этому мораторию?

— Я не хочу участвовать в этом диалоге только по одной простой причине, что есть органы, которые принимают эти решения, моя задача — тренировать. Не хочу смотреть на месяц вперед или еще через какой-то период. У меня есть задача — команда «Уфа», задача с ней работать и добиваться результата. Как будет проходить заседание исполкома — это уже не мой вопрос, но все прекрасно все понимают, какая ситуация сейчас сложилась.

— Оцените новичков, которые пришли в зимнее трансферное окно.

— Могу сказать, что все ребята, которые пришли, я всеми доволен, с точки зрения их отношения к делу — это первое! Считаю, что команда стала сильнее в любом случае, понятно, что для адаптации нужно какое-то время и это не две игры на сборах. Мы видели сегодня и Тьяго в деле, видели Ортиса который выходил, и Кабутова, который во втором тайме вышел и обострил, отдал две передачи: один раз Агаларову, второй раз на Мрзляка, на дальнюю штангу, где можно было забивать. Все футболисты влились, и я уверен, что они помогут нам.

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-schitayu-chto-my-dolzhny-byli-vyigrat-etot-match

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
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Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
ФК Нижний Новгород
ФК Уфа
Алексей Стукалов
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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