"Локомотив" - ЦСКА: Ахметов вернулся в стартовый состав

Стал известен состав ЦСКА на матч 24-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут на поле появится хавбек Ильзат Ахметов, пропускавший предыдущую игру против "Оренбурга" (2:3) из-за перебора карточек.
Полностью заявка ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев - Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников - Ахметов, Обляков, Влашич - Сигурдссон, Чалов; запасные - Помазун, Васин, Эрнандес, Ефремов, Бистрович, Бийол.
Наш состав на #ЛокоЦСКА!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 апреля 2019 г.
Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бекао, @HordurM34, @GShchennikov42, @akhmetov77i, Обляков, Влашич, @arnorsigurdsson, Чалов
Запасные: Помазун, Васин, @abelhernandezok, Ефремов, Бистрович, Бийол pic.twitter.com/iSDob21Wqt
"Локомотив" - ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 24-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)