"Локомотив" - ЦСКА: Ахметов вернулся в стартовый состав

Стал известен состав ЦСКА на матч 24-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут на поле появится хавбек Ильзат Ахметов, пропускавший предыдущую игру против "Оренбурга" (2:3) из-за перебора карточек.

Полностью заявка ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев - Набабкин, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников - Ахметов, Обляков, Влашич - Сигурдссон, Чалов; запасные - Помазун, Васин, Эрнандес, Ефремов, Бистрович, Бийол.

"Локомотив" - ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 24-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)