«Локомотив» — «Балтика»: Тикнизян покинул поле из-за повреждения

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян получил повреждение в ответном матче с «Балтикой» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.

24-летний армянин смог самостоятельно покинуть поле и сразу отправился в подтрибунное помещение.

Игрок хозяев был заменен на 60-й минуте. Вместо него на поле вышел Антон Миранчук.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.