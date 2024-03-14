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14 марта, 19:15

Орлов: «Зачем «Спартак» опять ищет иностранного тренера? Есть Карпин, Черчесов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что если «Спартак» расстанется с Гильермо Абаскалем, то московскому клубу нужно будет выбрать между Валерием Карпиным и Станиславом Черчесовым.

— Накануне 20-го тура РПЛ я говорил, что «Спартак» по-прежнему в золотой гонке. Но это, подчеркну, было еще до матча с «Факелом». Сейчас я уже так не считаю. Да и в Абаскаля веры все меньше и меньше... Ташуев просто дал ему мастер-класс! «Факел» задавил москвичей прессингом, агрессией, борьбой на каждом участке поля. Красно-белые ничего не смогли этому противопоставить.

И теперь с новой силой пошли разговоры об отставке испанца. Такова участь каждого тренера «Спартака». Он всегда под лупой, под огромным давлением. Но я не понимаю, почему в московский клуб опять сватают иностранцев. То тренера «Браги», теперь еще и Ивича. Зачем? Не пора ли сделать ставку на тех, кто уже работал в клубе и добивался определенных результатов. Если и менять Абаскаля на кого-то, то для меня очевидны две кандидатуры — Карпин и Черчесов. Оба выигрывали с командой серебряные медали, оба прекрасно знают реалии российского футбола. Им не потребуется времени для раскачки, у каждого свой почерк, — сказал «СЭ» Орлов.

Сергей Галицкий, Геннадий Орлов и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Галицкий — не самодур. Если «Спартак» решит убрать Абаскаля, то есть два кандидата — Черчесов и Карпин». Мнение Орлова

11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов.

Валерий Карпин
Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
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Зенит

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И К Ж
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