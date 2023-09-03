«Локомотив» — «Балтика»: Дзюба открыл счет на 9-й минуте

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба отметился голом в матче 7-го тура РПЛ с «Балтикой» — 1:0.

Футболист открыл счет на 9-й минуте. Это второй гол 35-летнего игрока в этом сезоне РПЛ.