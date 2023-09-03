Калешин: «С такой игрой у «Спартака» нет шансов даже за медали бороться»
Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал победу команды в матче 7-го тура РПЛ над «Спартаком» (2:0).
«Краснодару» удался хороший матч, заслуженная победа. «Спартак» вообще никак не сыграл, если так можно сказать. Но «Краснодар» явно был сильнее во всех компонентах», — приводит Metaratings.ru слова Калешина.
Также он раскритиковал игру московского клуба.
«Во-первых, я не понимаю расстановку «Спартака». Не понимаю, как Зобнин играл на этой позиции. В защите просто тихий ужас, который будет сниться Джикии. Так играть нельзя, не было даже понимания, как они хотят играть? Как они хотят забить? Только попасть в голову Соболеву. Без Соболева на поле я вообще не знаю, как бы они доходили до ворот. Очень, очень плохая игра в исполнении «Спартака». Но надо отдать должное «Краснодару». С такой игрой у «Спартака» нет шансов даже за медали бороться, если они что-то не исправят», — добавил экс-защитник «быков».
«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 очков). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0