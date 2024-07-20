Пиняев забил первый гол чемпионата России-2024/25

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Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев отличился в матче 1-го тура РПЛ против «Акрона».

19-летний россиянин забил гол на 28-й минуте и открыл счет в матче. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.