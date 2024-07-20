Хомуха: «Интереснее всего в РПЛ следить за Карпиным»
Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о том, за кем среди главных тренеров команд РПЛ интереснее всего будет следить.
«Интереснее всего будет последить за Карпиным. Сможет ли он бросить вызов московским клубам и «Зениту». Сможет ли он оказаться в призовой тройке, потому что уже пора бы что-то выиграть — Кубок России или медали РПЛ. У них сыгранная команда, были удачные приобретения. У них самая сложная логистика, но, наверное, они уже привыкли к этому, и к требованиям главного тренера, который уже не первый год руководит командой», — приводит слова Хомухи Legalbet.
«Ростов» в минувшем сезоне занял седьмое место в РПЛ. В первом туре сезона-2024/25 ростовчане сыграют 20 июля с ЦСКА.
Источник: Legalbet
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|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
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|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
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|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
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|0
|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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