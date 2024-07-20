«Локомотив» — «Акрон»: Бакаев сравнял счет после отмененного гола хозяев
Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев отличился в матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива».
24-летний россиянин отличился на 36-й минуте и сравнял счет — 1:1. При этом минутой ранее главный арбитр встречи Владимир Москалев отменил гол форварда москвичей Сергея Пиняева.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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