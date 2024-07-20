«Локомотив» — «Акрон»: Бакаев сравнял счет после отмененного гола хозяев

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев отличился в матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива».

24-летний россиянин отличился на 36-й минуте и сравнял счет — 1:1. При этом минутой ранее главный арбитр встречи Владимир Москалев отменил гол форварда москвичей Сергея Пиняева.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.