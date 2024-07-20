Полузащитник «Локомотива» Батраков: «Хотелось начать сезон с победы, что мы и сделали»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился впечатлениями от победы над «Акроном» (3:2) в 1-м туре РПЛ.

«Сегодня забил первый гол в новом сезоне. Надеюсь, их будет достаточное количество. Очень важные три очка. Хочется начинать именно с победы, что мы и сделали. Конечно, со временем мне хочется стать лидером команды. Куда бы меня не поставили, готов помочь клубу. Сборы прошли хорошо. Имидж? Моя голова — моя жизнь. Хотелось попробовать такую прическу. Взаимодействие с Воробьевым? Дима —классный футболист, техничный. Уверен, он еще покажет себя. В будущем с ним еще наладим отношения», — сказал 19-летний Батраков.

Во 2-м туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо», коллектив Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом». Оба матча состоятся 27 июля.