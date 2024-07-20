Чанов назвал Николича сильным тренером для РПЛ

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от выступления армейцев в новом сезоне под руководством Марко Николича.

«Надеюсь, благодаря Николичу ЦСКА будет играть надежнее в обороне. Николич — сильный тренер для РПЛ? Да, он это доказал, работая в «Локомотиве». Надеюсь, атакующие футболисты армейцев при нем будут играть по-другому», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

ЦСКА объявил о назначении Николича новым главным тренером команды в начале июня. Сербский специалист сменил на этом посту Владимира Федотова, под руководством которого армейцы финишировали на шестом месте в прошлом сезоне.

20 июля ЦСКА на своем поле примет «Ростов» в матче 1-го тура РПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени.