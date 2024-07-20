«Ростов» — ЦСКА: Круговой и Койта сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и ЦСКА в первом туре РПЛ.
Игра пройдет на «Ростов Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.
«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Комличенко, Роналдо.
Запасные: Одоевский, Ханкич, Чернов, Мелехин, Игнатов, Байрамян, Кучаев, Шанталий, Зубенко, Жбанов, Саравия, Голенков.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Бистрович, Гайич, Чалов, Мусаев, Койта.
Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Риванди, Жемалетдинов, Глебов, Кисляк, Зделар, Гайч, Шуманский.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Дмитрий Сергеев
Зенит
|1
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1