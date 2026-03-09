Матч «Локомотив» — «Ахмат» начнется с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Машкове

В пресс-службе «Локомотива» сообщили «СЭ», что матч 20-го тура против «Ахмата» начнется с минуты молчания в связи со смертью администратора команды Анатолия Машкова.

«Футбольный клуб «Локомотив» скорбит об утрате и выражает соболезнования родным и близким Анатолия Егоровича. Это потеря не только для нашего клуба, но и для всей российской футбольной семьи», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.