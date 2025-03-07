«Локомотив» — «Ахмат»: Пиняев и Мелкадзе выйдут с первых минут

Стали известны составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч 20-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Фассон, Монтес, Баринов, Тимофеев, Батраков, Воробьев, Пиняев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Ньямси, Салтыков, Годяев, Сулейманов, Сарвели, Раков, Севикян.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Исмаэл Силва, Щорин, Талал, Мелкадзе, Самородов.

Запасные: Ульянов, Уциев, Жиров, Гогличидзе, Шатара, Камилов, Мацуев, Харин, Диванович, Диале, Диас.

Матч пройдет в Москве и начнется в 20.15 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.