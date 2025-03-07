ЦСКА — «Химки»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА и «Химки» встретятся в матче 20-го тура РПЛ в субботу, 8 марта. Игра на «ВЭБ Арене» начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне с эфиром федерального ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры ЦСКА — «Химки» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта 2025, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)

Перед игровым уик-эндом ЦСКА находится на шестом месте в РПЛ с 32 очками. «Химки» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы с 19 очками. Встреча команд в первом круге чемпионата России завершилась победой армейцев со счетом 2:0.