«Локомотив» — «Ахмат»: Фассон отыграл один мяч

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон отличился в добавленное к первому тайму время матча 20-го тура чемпионата России с «Ахматом» — 1:2.

24-летний бразилец отличился после подачи углового Алексея Батракова и скидки другого игрока обороны Евгения Морозова.

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