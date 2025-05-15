Ливай Гарсия: «Бабич был одним из основных моих помощников с самого первого дня»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, кто ему помогает адаптироваться в команде.

«Помимо Абены, который родом из Суринама — практически соседней страны, Бабич был одним из основных моих собеседников с самого первого дня. Он сразу показался мне очень добродушным парнем, поэтому я стал обращаться к нему за помощью. Постепенно Бабич начал делиться со мной всем, что только может пригодиться и в футбольном плане, и в личном: от того, как подготовиться к завтрашней тренировке, до того, куда сходить покушать или где купить что-то определенное. Так продолжается и по сей день», — цитирует футболиста пресс-служба красно-белых.

«Станкович помогает мне доверием и возможностью выходить на поле матч за матчем. Он видит мои качества и дает мне возможность проявить их — это очень ценно. К сожалению, пока моя результативность не на должном уровне. Но со временем все должно получиться», — добавил футболист.

27-летний форвард перешел в «Спартак» из АЕКа в феврале 2025 года. За это время он сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым голом.