Боков: «По отношению к делу Мусаев — это русский Роналду»

Вратарь ЦСКА Данила Боков в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего армейцев Тамерлана Мусаева.

«Давно таких эмоций не было, как вчера с «Зенитом». Вера хоть и была до последнего, но с каждой минутой угасала. Тамик — молодец, вышел и забил. Я очень рад тому, что именно он забил. Почему именно за него рад? Потому что все знают, сколько он работает. По отношению к делу Тамерлан Мусаев — это русский Криштиану Роналду. Он досконально готовится к тренировкам и матчам. Тамик болен футболом и задрот своего дела в хорошем смысле этого слова», — сказал Боков «СЭ».

23-летний Мусаев провел в этом сезоне 40 матчей во всех турнирах за армейцев, в которых забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.