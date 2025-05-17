Гарсия назвал греческих фанатов сумасшедшими: «В России атмосфера великолепная!»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия в разговоре с «СЭ» сравнил атмосферу на стадионах в Греции и России.

— Конечно, в Греции фанаты немного агрессивные и сумасшедшие. Но здесь, в России, атмосфера великолепная!

— Были ли какие-то случаи с болельщиками в Греции?

— Да, в мой первый сезон в Греции были какие-то плохие вещи, но это все в прошлом. Сейчас единственное, что у меня в голове — мысли о поражении от «Ростова».

27-летний форвард перешел в «Спартак» из АЕКа в феврале 2025 года. За это время он сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.