Источник: российский клуб заинтересован в переходе воспитанника «Барселоны» Ондоа

Голкипер РФШ Фабрис Ондоа попал в сферу интересов российского клуба, сообщает 237foot.

По информации источника, 29-летним камерунцем интересуется неназванный клуб РПЛ.

Ондоа выступает за латвийский клуб с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и семь раз отыграл на ноль.

Вратарь является воспитанником «Барселоны». Также он выступал за бельгийский «Остенде», хорватскую «Истру-1961», латвийскую «Ауду» и французский «Ним». Кроме того, на счету Ондоа 53 матча в составе сборной Камеруна.