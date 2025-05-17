Нападающий «Спартака» Гарсия заявил о глубоком уважении к Каррере

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия в разговоре с «СЭ» поделился о работе с экс-тренером красно-белых Массимо Каррерой.

27-летний форвард перешел в «Спартак» из АЕКа в феврале 2025 года.

«Давно не разговаривал с Каррерой. Но я глубоко уважаю Массимо. Он сделал много хороших вещей для меня. Благодарю его за все, что он говорил про меня», — сказал Гарсия «СЭ».

Итальянский специалист был главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год и выиграл с московской командой чемпионат России в сезоне-2016/17.

С 2019 по 2020 год Каррера возглавлял АЕК.