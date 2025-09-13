Литвинов — о матче с «Динамо»: «Вопросы больше не к судейству, а к нам»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

— Что думаешь об эпизоде с Маркиньосом, после которого «Динамо» забило второй гол? Как ты видел этот момент?

— Я был далеко от эпизода. Этот момент можно трактовать по-разному. Кто-то считает, что фол был, а кто-то так не считает. Я не вижу смысла реагировать на это, потому что после момента прошло полторы минуты, они разыгрывали мяч. Мы играли один в один, но упустили Бителло. Тут вопросы больше не к судейству, а к нам.

— Этот момент стал ключевым?

— Может быть, судья ошибся. После этого футболист не сразу же убежал и забил. Они перевели мяч и начали разыгрывать. Мы упустили их. Говорить Маркиньосу, что он не добежал или судье, что он не поставил фол, — неправильно.

После 8 матчей РПЛ красно-белые с 12 очками занимают восьмое место в турнирной таблице.