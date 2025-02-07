Литвинов считает, что Промес мог бы усилить «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением об экс-форварда клуба Квинси Промесе.

Нидерландец посетил матч красно-белых с московским «Динамо» (1:0) в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

— Промес приехал на матч. В раздевалку зашел?

— Сегодня не виделись. До этого приезжал к нам в отель, посидели, пообщались. Скучаем по нему. Ждем, когда вернется.

— Что успели обсудить?

— Все успел рассказать про свою жизнь. Спрашивал на про Россию. Мы сказали, что у нас теперь европейская зима и можно теперь спокойно играть.

— Он бы сейчас усилил «Спартак»?

— В любой момент.