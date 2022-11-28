Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:18

Личка заявил, что «Оренбургу» не поступало предложение по Сычевому от «Црвены Звезды»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сообщил, что в клуб не поступало предложений по нападающему Владимиру Сычевому от «Црвены Звезды».

«Про Сычевого каждый день пишут разные новости, говорят о его возможном переходе в другой клуб. Но по нему не поступало ни одного предложения. Конкретного предложения от «Црвены Звезды» не было.

В любом случае принимать решение о своем будущем будет сам игрок. Если поступит хорошее предложение и для клуба, и для игрока, я скажу футболисту спасибо за проделанную работу и пожелаю удачи в будущем!" — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

Сычевой перешел в «Оренбург» в 2021 году. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В сезоне-2022/23 форвард провел 19 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-predlozheniya-ot-tsrveny-zvezdy-po-sy-chevomu-ne-by-lo/
Футбол
ФК Оренбург
ФК Црвена Звезда
Владимир Сычевой
Марцел Личка
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки
Буря негодования в соцсетях: Сербии желают вылета, Косово называют фейковой страной
NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском, насчитано порядка 240 раненых в сутки
Водителям назвали способы избежать обледенения автомобиля
В Елабуге началось серийное производство внедорожников Aurus Komendant
Как бороться с онкологией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Антон Зиньковский рассказал о планах на отпуск
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости