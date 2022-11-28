Личка заявил, что «Оренбургу» не поступало предложение по Сычевому от «Црвены Звезды»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сообщил, что в клуб не поступало предложений по нападающему Владимиру Сычевому от «Црвены Звезды».

«Про Сычевого каждый день пишут разные новости, говорят о его возможном переходе в другой клуб. Но по нему не поступало ни одного предложения. Конкретного предложения от «Црвены Звезды» не было.

В любом случае принимать решение о своем будущем будет сам игрок. Если поступит хорошее предложение и для клуба, и для игрока, я скажу футболисту спасибо за проделанную работу и пожелаю удачи в будущем!" — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

Сычевой перешел в «Оренбург» в 2021 году. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В сезоне-2022/23 форвард провел 19 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.