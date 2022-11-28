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Сегодня, 10:14

Антон Зиньковский рассказал о планах на отпуск

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как планирует провести отпуск.

Вчера, 27 ноября, красно-белые проиграли «Зениту» в Кубке России (2:4 по пенальти). Это был заключительный маич команд в 2022 году.

«Как проведу отпуск? Надеюсь, что получится доехать домой в Новороссийск на недельку, но с логистикой тяжеловато. Наверное, придется ехать на поезде. В теплые страны пока не планировал — у нас собака, некому оставить. Но еще подумаю.

Сейчас будет время побольше походить на хоккейный «Спартак». Может быть, на баскетбол. В баскетболе «Спартака» нет, но знаю, что ЦСКА играет в «Мегаспорте». Придется, может, на ЦСКА сходить», — сказал Зиньковский Sport24.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 15 матчей, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-28-pridetsya-mozhet-na-tsska-skhodit-zinkovskiy-podelilsya-planami-na-otpusk
Антон Зиньковский
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