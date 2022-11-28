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Сторожук отреагировал на информацию о том, что он может покинуть «Краснодар»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал информацию о его возможном уходе из клуба. Команда набрала 25 очков в 17 матчах РПЛ, заняв 8-е место.

— Тренеры «Краснодара», работавшие до вас, говорили, что сами писали заявление о собственном уходе. У вас были такие мысли?

— Нет, не было такого. Мы неоднократно общались с Сергеем Николаевичем, где он говорил, что не нужно поспешных решений. Все бывает, все случается. Я придерживался этой рекомендации.

— Как вы провели паузы на игры сборной, поменялось ли что-то в клубе в это время?

— Нет, ничего не поменялось. Мы просто продолжали работать. У меня хорошие отношения с каждым игроком, тренерским штабом. Я видел, как ребята выкладывались, работали, чтобы исправить ситуацию. Это все взаимно. Ни о чем другом я не думал. Я настроен работать, знаю, где нужно прибавить. Как-то так.

Вчера, 27 ноября, «Краснодар» обыграл «Химки» (4:1) в Кубке России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-storozhuk-nikogda-by-ne-prostil-sebe-otkaz-ot-vozmozhnosti-rabotat-v-pervoj-komande/
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