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Сегодня, 22:12

Личка заявил, что «Оренбург» отпустит Сычевого, если ему поступит хорошее предложение

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего клуба Владимира Сычевого.

— У Сычевого кончается контракт. Очень маленькие отступные. Что делать?

— Это вопрос к президенту клуба и главному директору. Если он уйдет в лучшую команду, мы скажем ему спасибо за работу. И будем желать всего хорошего. Он сделал большой шаг вперед, поедет в сборную России. Он это заслужил. Если у него будет хорошее предложение, мы не будем его держать. «Оренбург» маленькая команда, мы можем развивать игроков.

— У него нет звездной болезни?

— Уже нет. Я бы сказал, что ее вообще не было. Он всегда делал ту работу, которую делал всегда.

— Он сделал предложение на поле, но имел желтую карточку. Чуть не подвел команду.

— Это особый момент. Судьи могли показать и желтую, но по-человечески поступили. Желаю Сычевому, чтобы эта жена была единственная и до конца жизни.

— А если бы его удалили?

— Не знаю, не удалили же.

— Вас он не пригласил на свадьбу?

— Пока не разговаривали на эту тему.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей за «Оренбург», в которых забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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