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Сегодня, 09:30

Гулиев: «Химки» стали лучше играть без Гогниева? Это стечение обстоятельств"

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением от победы над «Оренбургом» в 16-ом туре РПЛ (2:0).

— Прервали ужасную серию. Какие эмоции?

— В обороне играли уверенно, была концентрация. Не было этих привозов, которые были до этого. В этом матче игра уверенно и надежно. Когда надо играли просто, выбивали, когда надо играли через пас.

— Как ощущался себя, когда команда не побеждала долгое время и при этом накладывается информационный шум вокруг команды?

— Стараюсь не читать. Тренируемся, результата не было, негатива и так нахватает своего. Читать постоянно о том, что о нас думают, то это загоняет только в большую яму.

— «Арену Химок» начали называть цирком из-за происходящего. Не задевает?

— Не слышал об этом.

— Как отнеся к истории со священнослужителем?

— Не знал об этом. Потом сказали об этом из игроков. Толком об этом ничего не знал. Столько не читаю об этом.

— Начали писать, что «Химки» стали лучше играть без Гогниева.

— Это стечение обстоятельств. Это бред. Если бы так было, то кто бы нас тренировал. Мы тренируемся вместе.

— Гогниев был эмоционален на трибуне. Слышали его подсказки?

— Нет. Не слышал.

— Его помощники такие же эмоциональные?

— Плюс-минус. Может быть чуть-чуть поспокойнее.

— Видели реакцию Гогниева после гола в ворота «Динамо» при счете 6:0?

— Видел. У каждого свои эмоции. Зачем это в принципе обсуждать. У кого-то эмоции зашкаливают, бывает такое и что в этом такое. Хотел, чтобы забили или из-за огромного негатива такие эмоции. Не поймёшь такое, пока не попадёшь в такую ситуацию.

Аяз Гулиев
Футбол
ФК Оренбург
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
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 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
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 - : -
6.11 14:00
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 - : -
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 - : -
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