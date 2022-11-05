Гулиев: «Химки» стали лучше играть без Гогниева? Это стечение обстоятельств"

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением от победы над «Оренбургом» в 16-ом туре РПЛ (2:0).

— Прервали ужасную серию. Какие эмоции?

— В обороне играли уверенно, была концентрация. Не было этих привозов, которые были до этого. В этом матче игра уверенно и надежно. Когда надо играли просто, выбивали, когда надо играли через пас.

— Как ощущался себя, когда команда не побеждала долгое время и при этом накладывается информационный шум вокруг команды?

— Стараюсь не читать. Тренируемся, результата не было, негатива и так нахватает своего. Читать постоянно о том, что о нас думают, то это загоняет только в большую яму.

— «Арену Химок» начали называть цирком из-за происходящего. Не задевает?

— Не слышал об этом.

— Как отнеся к истории со священнослужителем?

— Не знал об этом. Потом сказали об этом из игроков. Толком об этом ничего не знал. Столько не читаю об этом.

— Начали писать, что «Химки» стали лучше играть без Гогниева.

— Это стечение обстоятельств. Это бред. Если бы так было, то кто бы нас тренировал. Мы тренируемся вместе.

— Гогниев был эмоционален на трибуне. Слышали его подсказки?

— Нет. Не слышал.

— Его помощники такие же эмоциональные?

— Плюс-минус. Может быть чуть-чуть поспокойнее.

— Видели реакцию Гогниева после гола в ворота «Динамо» при счете 6:0?

— Видел. У каждого свои эмоции. Зачем это в принципе обсуждать. У кого-то эмоции зашкаливают, бывает такое и что в этом такое. Хотел, чтобы забили или из-за огромного негатива такие эмоции. Не поймёшь такое, пока не попадёшь в такую ситуацию.