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Сегодня, 22:03

Личка — о продлении контракта с «Оренбургом»: «Пока не решали это»

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о своем будущем в клубе. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

— Что с вашим будущим?

— Если в клубе захотят, чтобы я остался — я буду рад. Мы сделали хорошую работу за это время. У меня еще действует контракт, я не думаю об этом. Я больше думаю об игре. Всегда хочется побеждать. Сегодня немного расстроен результатом, но это футбол.

— Есть переговоры с продлением?

— Пока не решали это. Но год назад мы за 5 минут договорились без каких-либо проблем.

— К вам другие клубы не обращались?

— Нет.

— Появилась информация, что «Зенит» курирует трансферную политику «Оренбурга». Что вы можете сказать?

— Мансилья приходил первым, я его знал заранее. Мы видели уровень Лукаса Вера, его предложили нашему спортивному директору. Честно, я первый раз обо всем этом слышу. Даже не знаю, что сказать вам.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
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 - : -
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Зенит – Ахмат
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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Сочи

 12 1 2
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