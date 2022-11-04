Личка — о продлении контракта с «Оренбургом»: «Пока не решали это»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением о своем будущем в клубе. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

— Что с вашим будущим?

— Если в клубе захотят, чтобы я остался — я буду рад. Мы сделали хорошую работу за это время. У меня еще действует контракт, я не думаю об этом. Я больше думаю об игре. Всегда хочется побеждать. Сегодня немного расстроен результатом, но это футбол.

— Есть переговоры с продлением?

— Пока не решали это. Но год назад мы за 5 минут договорились без каких-либо проблем.

— К вам другие клубы не обращались?

— Нет.

— Появилась информация, что «Зенит» курирует трансферную политику «Оренбурга». Что вы можете сказать?

— Мансилья приходил первым, я его знал заранее. Мы видели уровень Лукаса Вера, его предложили нашему спортивному директору. Честно, я первый раз обо всем этом слышу. Даже не знаю, что сказать вам.